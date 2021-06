Eine Tote bei Angriff auf Parteibüro von prokurdischer HDP

Bei einem Angriff auf das Büro der prokurdischen Oppositionspartei HDP im westtürkischen Izmir ist eine Mitarbeiterin erschossen worden. Ein Angreifer sei am Donnerstag in das Parteibüro im Zentrum der Stadt eingedrungen und habe um sich geschossen, teilte die HDP mit. Dabei sei die 38-Jährige getötet worden. Nach Angaben des Provinzgouverneurs wurde der Mann festgenommen. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar.

Die HDP steht in der Türkei unter massivem Druck. Tausende Parteimitglieder sitzen in Haft, darunter der ehemalige Vorsitzende Selahattin Demirtas. Am Donnerstag ging auch ein Prozess gegen Demirtas und 107 weitere prominente HDP-Politiker in Ankara weiter. Die Angeklagten verließen aus Protest gegen den Angriff in Izmir den Gerichtssaal.