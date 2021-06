Iran bei Präsidentenwahl vor Machtwechsel

Im Iran werden am Freitag bei einer Präsidentenwahl die Weichen für einen Machtwechsel gestellt. Nach dem Ausschluss aller aussichtsreichen Kandidaten galt die Wahl des ultrakonservativen Justizchefs Ebrahim Raisi als nahezu sicher. Das geistliche Oberhaupt des Landes, Ayatollah Ali Khamenei, gab in der Hauptstadt Teheran als Erster seine Stimme ab. Regimegegner riefen zum Boykott der Wahl auf, auch vor der iranischen Botschaft in Wien gab es eine Demonstration.

In Wien fand am späten Vormittag eine Protestdemonstration gegen die Wahl statt. „Boykottiert die Scheinwahl im Iran!“, hieß es in einer Aussendung der Österreichisch-Iranischen Gemeinschaft in Wien. „Es gibt keine freien Wahlen im Iran. Die Opposition im Land ist verboten und wird verfolgt, ein religiöser Wächterrat siebt weitere Kandidaten aus“, kritisierten die Regimegegner. Von der Landespolizeidirektion Wien hieß es am frühen Nachmittag, dass die Kundgebung noch im Gange sei. Zwischenfälle seien keine gemeldet worden, die Veranstalter hatten die Zahl der Teilnehmer mit 40 beziffert.