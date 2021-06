Eriksen nach Herz-Operation aus Krankenhaus entlassen

Der dänische Fußball-Star Christian Eriksen hat nach seiner Herz-Operation am Freitag das Krankenhaus in Kopenhagen verlassen dürfen. Dem 29-Jährigen war ein ICD-Defibrillator implantiert worden - ein Gerät, das einem Herzschrittmacher ähnelt und bei Menschen mit erhöhtem Risiko für Herzrhythmusstörungen eingesetzt wird. Eriksen hatte am Samstag nach seinem Zusammenbruch samt Herzstillstand bei Dänemarks EM-Auftaktspiel wiederbelebt werden müssen.