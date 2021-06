Weltflüchtlingstag: Österreich hilft Venezuela und Kolumbien

Anlässlich des Weltflüchtlingstags am Sonntag wird die Bundesregierung zwei Millionen Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds (AKF) für Venezuela und Kolumbien freigeben. Darüber hinaus erhöht Österreich seinen freiwilligen Kernbeitrag für die Arbeit des UNO-Flüchtlingshochkommissariats (UNHCR) um 1,6 Millionen Euro auf insgesamt über 2,1 Millionen Euro im Jahr 2021, teilte das Außenministerium der APA mit. Der Beschluss erfolgt demnach am kommenden Mittwoch im Ministerrat.

Die österreichischen Mittel sollen außerdem zur Bekämpfung der humanitären Krise in Venezuela und Kolumbien beitragen. „Die Abwärtsspirale einer zunehmend verfallenden Wirtschaft in Venezuela aufgrund jahrelanger sozialistischer Misswirtschaft hat die größte Flucht- und Migrationsbewegung der jüngeren Vergangenheit in Südamerika hervorgerufen“, erklärte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). „Österreich hilft in dieser Situation erneut mit konkreter Hilfe vor Ort“.