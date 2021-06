Straßentheater-Festival „La Strada“ am Dachstein eröffnet

Das „La Strada“-Festival in der Steiermark hat Sonntagfrüh, am Tag der Sommersonnenwende, mit einer „Landschaftsoper“ zu Sonnenaufgang am Dachstein begonnen. Das „Signal am Dachstein“ rückt den 2.995 Meter hohen Berg der Bundesländer Steiermark und Oberösterreich ins Zentrum. Es handelt sich um eine Koproduktion mit dem niederländischen Künstlerduo Strijbos & Van Rijswijk, dem europäischen Netzwerk IN SITU und dem Festival der Regionen Oberösterreich.