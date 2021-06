Klippenspringer verunglückt am Wolfgangsee tödlich

Im Wolfgangsee in St. Gilgen ist am Sonntag ein Klippenspringer tödlich verunglückt. Der 26-jährige Salzburger war aus rund 40 Metern Höhe im Bereich des Hochzeitskreuzes von der Falkensteinwand in den See gesprungen. In der Luft kippte er laut Polizei nach hinten, wodurch er mit Rückenlage am Wasser aufprallte und nicht mehr auftauchte. Die Freunde des Verunglückten leiteten sofort die Suche ein die jedoch erfolglos verlief.