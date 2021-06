Österreich kämpft bei EM um erstmaligen Achtelfinal-Einzug

Österreichs Nationalteam kämpft am Montag (18.00 Uhr/live ORF 1) in Bukarest um den erstmaligen Einzug ins Achtelfinale einer Fußball-EM. Mit einem Sieg gegen die Ukraine hätte das ÖFB-Team sein Ticket als Gruppenzweiter sicher. Auch ein Unentschieden dürfte aller Voraussicht nach reichen, um als einer der vier besten Gruppendritten aufzusteigen. Bei einer Niederlage droht das große Zittern. Die Österreicher wüssten dann erst an den Tagen danach, ob sie im Turnier bleiben.