Corona-Neuinfektionen in Österreich sinken auf unter 100

In Österreich sind in den vergangenen 24 Stunden erstmals seit August 2020 wieder weniger als 100 Corona-Neuinfektionen vermeldet worden. Exakt 94 weitere Infektionen mit SARS-CoV-2 wurden am Montag eingemeldet, das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (134). Allerdings ist Testanzahl nach dem Wochenende jeweils geringer als im weiteren Wochenverlauf. Und erstmals seit September gibt es auch keinen Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung.