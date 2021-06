Schweiz als einer der besten Dritten fix im Achtelfinale

Die Schweiz hat als erster Gruppendritter fix das Ticket für das Achtelfinale der paneuropäischen Fußball-EM gelöst. Die Eidgenossen durften nach den abschließenden Partien in den Gruppe C und B am Montagabend jubeln. Die Schweizer haben vier Zähler auf dem Konto, die Ukraine nach der 0:1-Niederlage gegen Österreich und Finnland nach dem 0:2 gegen Belgien stehen mit je drei Punkten schlechter da. Vier von sechs Dritte schaffen den Aufstieg in die K.o.-Phase.