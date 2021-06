Niederösterreicher nach Gewalttat in Mörbisch vor Gericht

Am Landesgericht Eisenstadt hat am Dienstag der Mordprozess gegen einen 29-jährigen Niederösterreicher begonnen, der am 9. August 2020 in Mörbisch (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) einen 22-jährigen Burgenländer in einem Entwässerungskanal des Neusiedler Sees ertränkt haben soll. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt warf dem Angeklagten vor, den jungen Mann angegriffen, in den Entwässerungskanal gezerrt und unter Wasser gedrückt zu haben. Er bekannte sich vor Gericht nicht schuldig.