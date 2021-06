Mordprozess in Innsbruck nach Tötung einer Frau in Imst

Am Landesgericht Innsbruck muss sich heute, Mittwoch, ein 34-Jähriger wegen Mordes verantworten. Ihm wird vorgeworfen, im Juni des vergangenen Jahres in Imst seine 31-jährige Ehefrau im Zuge eines Streits gewürgt und ihr einen Polster auf das Gesicht gedrückt zu haben, bis sie erstickte. Anschließend soll er die Leiche in den Inn geworfen haben. Hintergrund des Streits dürfte ein Insolvenzverfahren des Mannes gewesen sein.