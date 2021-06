Erneut schwere Unwetter in Salzburg

Im Bundesland Salzburg hat es am Mittwochabend erneut schwere Unwetter gegeben. Besonders betroffen war abermals der Flachgau. Die Feuerwehr beseitigte zahlreiche umgestürzte Bäume und pumpte vielerorts überflutete Keller aus. Ursache dafür waren Sturmböen im Zuge von Gewittern und heftige Regenfälle, teilte das Landesfeuerwehrkommando Salzburg in der Nacht auf Donnerstag mit. Hagelunwetter wie am Dienstagabend gab es keine. Verletzte wurden bisher auch nicht gemeldet.

Unwetterbedingte Einsätze gab es zudem in der Stadt Salzburg und in den Pinzgauer Gemeinden Zell am See und Neukirchen am Großvenediger. Insgesamt rückten bis dato 16 Feuerwehren mit 358 Männern und Frauen zu 66 Einsätzen aus. Die Unwetter dauerten etwa von 21.00 bis 23.00 Uhr, danach beruhigte sich die Lage zusehends, wurde der APA auf Anfrage mitgeteilt.

Am Dienstagabend hatten Hagelunwetter in Salzburg und Oberösterreich zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen geführt. Allein in der oberösterreichischen Landwirtschaft gab es laut Hagelversicherung einen Schaden von rund 22 Millionen Euro.