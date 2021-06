Die Wiener Nacht-U-Bahn fährt wieder

Die Wiener Nacht-U-Bahn kehrt zurück. Nach der corona-bedingten Pause werden die Züge in der Nacht von Freitag auf Samstag erstmals wieder unterwegs sein. Der Nachtverkehr der U-Bahn wurde 2010 gestartet. Angeboten wird dieser an Wochenenden und in der Nacht vor Feiertagen. Nach dem Ausbruch der Pandemie war der Betrieb im März 2020 eingestellt worden.