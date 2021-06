Wundenlecken in der SPÖ nach Parteitag

Sie stimme mit Lang in der Kritik an den Delegierten überein, sagte indes Tirols SPÖ-Vizeparteichefin und Nationalratsabgeordnete Selma Yildirim im APA-Gespräch. „Diese Art war destruktiv. Wir sollten so weit sein, dass – wenn es Kritik gibt - wir offen darüber diskutieren“. Das Ergebnis von 75 Prozent habe sich Rendi-Wagner „absolut nicht verdient“. Die Vorsitzende sei in den vergangenen eineinhalb Jahren „in Hochform“ gewesen und sei ein „Glücksfall“ für die Partei: „Sie ist die Inkarnation sozialdemokratischer Politik“. Und Yildirim verlangte eine Aufarbeitung der Ereignisse am Parteitag: „Wir müssen darüber intern reden und reflektieren“. Danach müsse man aber auch wieder zur politischen Tagesordnung übergehen. Sie sei jedenfalls „überrascht“ und „ganz baff“ gewesen ob des Ergebnisses für die Parteichefin. Schließlich habe am Parteitag zuvor eigentlich eine „super Stimmung“ vorgeherrscht. Die SPÖ-Justizsprecherin im Nationalrat sprach sich zudem für eine Spitzenkandidatur Rendi-Wagners bei der nächsten Nationalratswahl aus.

Für die burgenländische Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf ist die Entscheidung hingegen „zur Kenntnis zu nehmen“. Eine Debatte über die Obmannschaft in der SPÖ habe sie im Moment nicht festgestellt, so die Eisenkopf. Wer für die Streichungen am Bundesparteitag gesorgt hat, konnte sie nicht sagen: „Ich war nicht dabei in der Wahlzelle.“ Landesgeschäftsführer Roland Fürst hatte bereits Gerüchte dementiert, dass die burgenländische SPÖ hinter den Streichungen stecken könnte. Am Rande einer Pressekonferenz betonte er, das Burgenland stelle 3,5 Prozent der Delegiertenstimmen: „Jetzt unterstellt man uns eine konzertierte Streichaktion, das ist schwachsinnig.“ Anstatt nun Sündenböcke zu suchen, sollte man selbst reflektieren und schauen, was man in Zukunft besser machen kann. In den Reden am Parteitag habe es auch konstruktive Kritik gegeben: „Eine Grundunzufriedenheit ist da, sonst gäbe es keine Streichungen.“ Das Ergebnis solle man nun zur Kenntnis nehmen. Er will aus dem Burgenland keine Empfehlungen an die Bundespartei richten. Für ihn sei jedoch klar, dass in der Partei „Bobos und Prolos“ ihren Platz bräuchten, keine Gruppe dürfe sich über die andere moralisch überheben, so Fürst. Gefragt, ob sich Rendi-Wagner angesichts des Ergebnisses zurückziehen sollte, meinte der Landesgeschäftsführer, dies sei eine persönliche Entscheidung, sie scheine aber motiviert, die Partei führen zu wollen: „Das ist ok.“ Landesparteichef Hans Peter Doskozil meinte am Rande eines Pressetermins ebenfalls, das Beste sei nun, wenn alle Beteiligten „in Selbstreflexion gehen und sich zuerst selbst hinterfragen und dann die Dinge neu diskutieren“.