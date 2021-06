„Konsum. Ein Musical“ im Wiener Werk X: Konzert mit Tiefgang

Szenisch wie gesellschaftskritisch ist das durchaus noch ausbaufähig, aber musikalisch ist das teilweise schon richtig schön. Zu hören sind thematisch passende Cover-Versions u.a. von Depeche Mode, Frank Zappa und Die Sterne, einmal singt Clara Luzia (leider nur kurz) Janis Joplins „Mercedes Benz“ an („Oh lord / won‘t you buy me / a color TV“), und wenn sie ihre neuen Songs bringt, kommt passagenweise eine Stimmung auf, die an die Polit-Rock-Shows der Schmetterlinge erinnert. „Kaufen macht uns schön / Kaufen macht uns zu wem“, heißt es etwa in „Emero Ergo Sum“ (Ich werde gekauft haben, also bin ich), „Ich verwirkliche Träume / right here, right now / Am Zahltag mach‘ ich dich zur armen Sau“ im „Kreditkartensong“. Bitte mehr davon! Nicht im Super-Sonderangebot, sondern im Familien-Sparpack. Vier zum Preis von zwei. Oder so. Und eine Apfeltasche dazu.