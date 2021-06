Frank de Boer tritt als Niederlande-Teamchef zurück

Nach dem enttäuschenden Achtelfinal-Aus bei der Fußball-Europameisterschaft ist der niederländische Teamchef Frank de Boer zurückgetreten. Das gab der KNVB am Dienstag nach einer gemeinsamen Analyse in der Verbandszentrale in Zeist bekannt. De Boer hatte den Posten als Bondscoach erst im Herbst 2020 als Nachfolger des populären und erfolgreichen Ronald Koeman angetreten, der dank einer Ausstiegsklausel zum FC Barcelona gewechselt war.