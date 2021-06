Rumäniens Koalitionsregierung übersteht Misstrauensvotum

In Rumänien hat die seit sechs Monaten amtierende Koalitionsregierung unter Premierminister Florin Citu (Liberale Partei/PNL) ihre erste Misstrauensabstimmung überstanden. Der von den oppositionellen Postkommunisten (PSD) eingebrachte Misstrauensantrag scheiterte am Dienstagnachmittag krachend im Parlament von Bukarest - den Postkommunisten fehlten letztlich mehr als 30 Stimmen, um das bürgerliche Kabinett zu stürzen.

Nichtsdestotrotz steht die Koalitionsregierung weiterhin unter Druck, da in der Gesellschaft die Kritik an ihrem mauen Reformtempo und -willen zunimmt. Sowohl die regierenden Liberalen als auch deren Juniorpartner USR-PLUS waren bei der Parlamentswahl vom Dezember mit zahllosen Reformversprechen angetreten, von denen bis dato kein einziges umgesetzt worden ist. So wurden weder die von den Postkommunisten durchgezogene Gegenreform im Justizbereich zurückgenommen oder das völlig verwässerte Strafrecht novelliert noch die umstrittene Sonderermittlungsbehörde für Justizstrafsachen (SIIJ), die unbequeme Richter und Staatsanwälte mit Ermittlungsverfahren unter Druck setzt, aufgelöst.