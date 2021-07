Parov Stellar stellt bildende Kunst in Linzer Museum aus

Nur wenige wissen, dass der heute 46-Jährige Malerei und Grafik an der Kunstuniversität Linz und in Berlin studiert hat. „Ich bin ein Maler, der vor 20 Jahren zu musizieren angefangen hat“, erläuterte er in einer Presseführung am Donnerstag. Er gestaltet auch seine CD-Covers und Bühnenshows selbst. In der Ausstellung ist er an der Wand mit „Ohne Bildkunst gibt es für mich keine Musik. Tatsächlich hat sie für mich immer größere Bedeutung“ zitiert. „PAROV STELAR. I‘ll be OK soon“ zeigt von seiner Musik untermalte Bilder aus den vergangenen eineinhalb Jahren, in denen er sich u.a. mit Ängsten seiner Vergangenheit auseinandersetzt, und auch eine Hommage an seine ebenfalls bildnerisch tätige Mutter Margit Füreder. Ihre Titel lauten entsprechend: „hello mom!“, „I am not afraid“, „Black widow“ oder „Brass Devil“ und gaben der Schau den Namen.