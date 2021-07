Höheres Impftempo: Rio und São Paulo planen für Karneval

Dazu veröffentlichte Paes den Impfkalender der kommenden zwei Wochen. „Am 16. Juli werden wir die 37-Jährigen geimpft haben, was erst für den 4. August vorgesehen war.“ Die Prognose sei, dass alle „Cariocas“, wie die Bewohner der Stadt am Zuckerhut heißen, im Alter von mindestens 18 Jahren bis Mitte August eine Dosis erhalten werden.

In der Metropole São Paulo, die von der außer Kontrolle geratenen Corona-Pandemie seit Monaten besonders betroffen ist, sollen Silvester und Karneval ebenfalls gefeiert werden, wie Bürgermeister Ricardo Nunes auf einer Pressekonferenz am Donnerstag sagte.

In Brasilien, das erst im Jänner mit Impfungen begann, haben sich bisher mehr als 18,5 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert - nur in den USA und in Indien sind es noch mehr. Zudem sind über 520.000 Patienten im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Das größte Land Lateinamerikas hat 210 Millionen Einwohner und verfügt über eine Fläche 24-Mal so groß wie Deutschland.