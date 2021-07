Ein Militärflugzeug mit mindestens 85 Menschen an Bord ist am Sonntag im Süden der Philippinen abgestürzt. 15 Insassen konnten nach dem Unglück auf der Insel Jolo aus dem brennenden Wrack gerettet werden, sagte Armeechef Cirilito Sobejana der Nachrichtenagentur AFP. Die Suche nach weiteren Überlebenden dauere an.