Papst Franziskus ist am Sonntagnachmittag in die römische Klinik „Agostino Gemelli“ zu einem chirurgischen Eingriff am Darm eingeliefert worden. Dies teilte der Vatikan mit. Der geplante Eingriff sei wegen einer Darmstenose notwendig geworden. Die Operation führt der Chirurg Sergio Alfieri durch. Nach dem Eingriff soll ein ärztliches Bulletin veröffentlicht werden, teilte der Vatikan mit.