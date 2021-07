SPÖ fordert wegen Corona „Bonussemester“ für alle Schüler

Weitere Elemente des von der SPÖ ersonnenen „Aufhol-Pakets“: Ein 1.000-Euro-Bildungsscheck, über den Schülerinnen und Schüler nach Vorbild des Dienstleistungsschecks innerhalb von zwei Jahren kostenlose Nachhilfe in Anspruch nehmen können, sowie zwei Fördereinheiten oder Nachhilfestunden in den Hauptgegenständen pro Jahrgang und Woche, abgehalten in Kleingruppen mit maximal fünf Schülern. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hat zwar eine Fortführung der Förderstunden zum Aufholen von Corona-Defiziten angekündigt, allerdings in geringerem Ausmaß als in diesem Sommersemester - dabei brauche es nicht weniger Förderunterricht, sondern mehr, kritisieren die Sozialdemokraten.