Rendi-Wagner will sogar am Parkplatz impfen lassen

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner drängt auf Sonderaktionen, um die Geimpften-Quote voranzutreiben. In den kommenden Wochen müsse eine Marke von 80 Prozent der impfbaren Bevölkerung erreicht werden, erklärte sie in einer schriftlichen Stellungnahme. An Ideen mangelt es der gelernten Infektiologin nicht. Ihre Vorschläge reichen vom Supermarkt-Parkplatz über Verkehrsknotenpunkte, Sportveranstaltungen bis hin ins Fitnesscenter.