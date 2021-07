Linzer Pflasterspektakel an drei Wochenenden an elf Plätzen

Das Linzer Pflasterspektakel, im Vorjahr coronabedingt abgesagt, bespielt heuer an drei Juli-Wochenenden elf Innenhöfe und Plätze in Linz. 100 Straßenkünstlerinnen und -künstler sowie Gruppen treten jeweils von Donnerstag bis Samstag auf. Zutritt haben alle Personen mit 3G-Nachweis und Registrierung an einem der fünf Check-Infopoints. Sie erhalten ein Band und können nach Herzenslust das Festival mit über 800 Aufführungen genießen, hieß es in der Presse-Unterlage am Dienstag.