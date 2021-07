Tschechin Pliskova problemlos im Wimbledon-Halbfinale

Die Tschechin Karolina Pliskova hat einen Tag nach dem erstmaligen Einzug in das Viertelfinale ihren Siegeszug in Wimbledon prolongiert. Beim neunten Antreten in diesem Tennis-Grand-Slam-Turnier zog die frühere Weltranglisten-Erste am Dienstag problemlos unter die letzten vier ein. Die 29-Jährige mit Wohnsitz in Monaco ließ als Nummer acht der ungesetzten Schweizerin Viktorija Golubic beim 6:2,6:2 keine Chance.