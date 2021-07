Italiens Märchen geht dank alter Tugenden weiter

Zur Belohnung wartet am Sonntag erneut im Wembley das Endspiel gegen England oder Dänemark. „Es ist noch ein letzter Zentimeter zu gehen. Es ist unglaublich, was wir geschafft haben“, sagte Bonucci. Der Verteidiger sprach den bisher letzten EM-Titel 1968 an - den einzigen des vierfachen Weltmeisters bisher. 2012 war Italien im Finale deutlich an Spanien gescheitert. „Wir müssen bereit sein, diese Trophäe, die uns seit 50 Jahren fehlt, nun heim zu holen.“ Direkt nach dem Spiel ging es zurück nach Florenz, wo im Morgengrauen Fans italienische Fahnen schwenkten und ihre Lieblinge begrüßten. In London darf sich die Squadra der Unterstützung von den Rängen dank vieler Auslands-Italiener sicher sein. Diese waren am Dienstagabend bereits zu Tausenden in der Arena vertreten.