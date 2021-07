Kabinettsumbildung in Indien - 40 Minister ausgetauscht

Indiens Regierungschef Narendra Modi hat in einer groß angelegten Kabinettsumbildung mehr als 40 Minister ausgetauscht. Der bisherige Gesundheitsminister Harsh Vardhan trat am Mittwoch kurz vor der Vereidigung der neuen Ministerriege zurück, wie die Regierung mitteilte. Er war wegen seines Krisenmanagements der Corona-Pandemie in den zurückliegenden Monaten kritisiert worden. Wer sein Nachfolger wird, war zu Beginn der Vereidigungszeremonie am Abend noch nicht bekannt.