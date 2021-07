Nationalrat weicht Sozialdumping-Regeln auf

Eine Reihe von Beschlüssen aus dem Arbeits- und Sozialbereich sind am Mittwoch vom Nationalrat getroffen worden. So wurden 24 Mio. Euro zur Delogierungsprävention bereitgestellt, die rechtliche Grundlage zur Etablierung von Community Nurses geschaffen oder eine Änderung bei den Impfzertifikaten für Covid-Genesene vorgenommen. Aufgeweicht wurden die Regeln beim Lohn- und Sozialdumping.

Breiten Konsens gab es bei der Novelle zum COVID-19-Gesetz-Armut, deren Ziel es ist, Delogierungen von Mietern zu verhindern, die infolge der Corona-Krise Mietrückstände aufgebaut haben. Für entsprechende Projekte werden in den Jahren 2021, 2022 und 2023 bis zu 24 Mio. Euro bereitgestellt.

Zum Auftakt der letzten Plenarwoche vor der Sommerpause hatten sich die Fraktionen gleich einmal recht unfreundlich über die Begleichung der Krisenkosten ausgetauscht. In einer „Aktuellen Stunde“ verlangte die SPÖ mit ihrer Chefin Pamela Rendi-Wagner an der Spitze die Einführung von Erbschafts- und Vermögenssteuern. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hielt das für kontraproduktiv weil wirtschaftsbremsend halten. Wichtigster Beschluss des Tages war das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz, das bis 2030 für (bilanziell) 100 Prozent Ökostrom in Österreich sorgen soll. Alle Fraktionen außer der FPÖ stimmten dem zu.