Zahl der Toten nach Hauseinsturz in Florida auf 46 gestiegen

Rund zwei Wochen nach dem teilweisen Einsturz eines Wohnhauses im US-Bundesstaat Florida steigt die offizielle Zahl der Toten deutlich: Es seien in den vergangenen Stunden zehn weitere Leichen in den Trümmern entdeckt worden, sagte die Bürgermeisterin von Miami-Dade, Daniella Levine Cava, am Mittwochvormittag (Ortszeit). Die offizielle Zahl der Toten liegt damit nun bei 46.