Zahl der Neuinfektionen und Sieben-Tages-Inzidenz steigt

Eine Woche nach den Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Österreich ist die Zahl der Neuinfektionen wieder im Steigen begriffen. Vermutlich auch wegen der Ausbreitung der Delta-Variante sind von Mittwoch auf Donnerstag 120 neue Fälle registriert worden. Das liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (93). Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg daher auch auf 7,3 Fälle pro 100.000 Einwohner. Zuvor lag sie bei 6,7.

Auch die Zahl der aktiv Infizierten ist laut Gesundheits- und Innenministerium um 66 auf 1.789 gestiegen. Allerdings ging die Zahl der Patienten, die wegen SARS-CoV-2 in Spitälern behandelt werden müssen, weiter zurück. Im Krankenhaus liegen derzeit 112 Menschen, das sind um sieben weniger als am Mittwoch gemeldet waren. 42 Menschen werden auf Intensivstationen betreut. Diese Zahl sank seit gestern um fünf und ist innerhalb einer Woche um zehn Patienten zurückgegangen.

Seit Mittwoch sind auch wieder zwei Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen. In den vergangenen sieben Tagen wurden 15 Todesfälle registriert. Insgesamt hat die Corona-Pandemie seit Ausbruch 10.721 Tote in Österreich gefordert. Pro 100.000 Einwohner sind seit Beginn der Pandemie 120 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.