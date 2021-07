Biden: Afghanistan-Abzug bis Ende August abgeschlossen

Der Militäreinsatz der USA in Afghanistan endet nach den Worten von Präsident Joe Biden am 31. August. „Der Abzug verläuft sicher und geordnet“, sagte Biden am Donnerstag in einer Ansprache aus dem Weißen Haus. „Ich werde nicht noch eine weitere Generation Amerikaner in den Krieg nach Afghanistan schicken.“ Die US-Truppen hatten bereits Ende vergangener Woche ihren wichtigsten Stützpunkt Bagram verlassen. Mit dem Abschied der US-Soldaten endet auch der NATO-Einsatz.