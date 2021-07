Ashleigh Barty holte ihren ersten Wimbledon-Titel

Vor den Augen von Prinz William und Herzogin Kate sowie u.a. US-Schauspieler Tom Cruise hatte Barty einen Blitzstart mit 14 Punkten in Folge hingelegt. Lauter Jubel der 15.000 auf dem Centre Court beim ersten Punkt Pliskovas beim Stand von 0:3,0:30 aus deren Sicht änderte nichts mehr am Satzverlust. Nach 28 Minuten stürmte Barty zum 6:3.

Es ist ihr zweiter Grand-Slam-Titel nach jenem bei den French Open 2019. Barty hat auch ihren ersten Weltranglisten-Platz weiter abgesichert, sie geht ab Montag in ihre 77. Woche in Folge auf dem Tennis-Thron. Barty kassiert für den Titel ein Preisgeld in Höhe von 1,7 Mio. Pfund (1,98 Mio. Euro), Pliskova 900.000 Pfund, also knapp über einer Million Euro, trösten. Die Tschechin klettert im Ranking auf Platz sieben und kehrt damit gleich wieder in die Top Ten zurück.