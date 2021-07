Ex-Königspalast nahe Athen: Wertvolle Weinflaschen entdeckt

Bei der Renovierung des ehemaligen Sommerpalastes der 1974 abgesetzten königlichen Familie Griechenlands in Tatoi im Norden Athens haben Restauratoren Hunderte wertvolle Weinflaschen und Spirituosen aus dem In- und Ausland gefunden. Wie die griechische Kulturministerin Lina Mendoni am Sonntag mitteilte, sind es „Funde von großer historischer Bedeutung“. Es seien mehr als 4.000 Flaschen entdeckt worden und die Suche dauere an, hieß es.