Senta Berger las Alfred Polgar beim Kultur.Sommer.Semmering

„Zu früh“: So quittiert Berger den frenetischen Empfang, den ihr das Publikum bereitet. Feine Ironie kennzeichnet ihre eloquente Contenance, und diese Ironie findet sich auch in Polgars Texten, die „von den archaischen Eigenschaften des Menschen handeln“, in Geschichten, „die man verfilmen könnte. Vielleicht mach ich das noch einmal“, meint Berger. Polgar sei ein „kritischer Wiener“ gewesen wie sie selbst, doch sei sie „so selten in Wien, dass ich keine Gelegenheit dazu finde.“ Mit wunderbar differenzierter Stimmgebung und Gespür für die reizvollen, reizenden und gereizten Situationsbilder entstehen mitreißende Miniaturen mit köstlichen Mann-Frau-Dialogen, vom Semmeringer Salonquartett erstklassig in musikalischen Intermezzi bereichert.