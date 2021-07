Peter Tscherkasskys „Train Again“ feierte in Cannes Premiere

Nach „Die große Freiheit“ von Sebastian Meise und „Moneyboys“ von C.B. Yi, die beide in der Reihe Un Certain Regard antraten, hat heute der dritte österreichische Film bei den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes seine Weltpremiere gefeiert: Der 20-minütige Experimentalfilm „Train Again“ von Peter Tscherkassky, der damit bereits zum vierten Mal Gast an der Croisette ist, wurde in der Quinzaine des Réalisateurs gezeigt.