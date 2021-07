Französischer Konzeptkünstler Boltanski (76) gestorben

Der französische Konzeptkünstler Christian Boltanski ist tot. Er starb im Alter von 76 Jahren in Paris, wie die französische Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch unter Verweis auf den ehemaligen Leiter des Museums für Moderne Kunst im Pariser Centre Pompidou, Bernard Blistene, berichtete. Boltanski war auch als Bildhauer und Fotograf tätig. Er galt als Autodidakt.

Als 1944 in Paris geborener Sohn eines jüdischen Vaters hatte Boltanski sich in seinem Werken mit Erinnerungskunst beschäftigt und so gegen Vergessen und Verdrängen gekämpft. Auch in Deutschland machte er sich damit früh einen Namen. Bereits Mitte der 1970er-Jahre wirkte er auf der Documenta in Kassel mit.