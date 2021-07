Neue Corona-Verschärfungen geplant, aber nicht fix

Angesichts des überraschend flotten Anstiegs der Corona-Neuinfektionen soll es zu neuen Restriktionen kommen. Wie diese genau aussehen werden, ist aber noch nicht fix. Das ist das Ergebnis einer Sitzung der zuständigen Taskforce aus mehreren Ministerien und dem Landeshauptleute-Vorsitzland Tirol. In Diskussion ist nach APA-Informationen unter anderem eine Impfpflicht für die Nachtgastronomie spätestens ab August. Ziemlich fix ist, dass die Registrierungspflicht doch bleibt.

Das Gesundheitsministerium selbst wollte auf Details überhaupt nicht eingehen. Auf APA-Anfrage hieß es, dass noch an den Bestimmungen gearbeitet werde. Die Sitzung sei aber konstruktiv gewesen. Eine entsprechende Verordnung mit neuen Maßnahmen wird wohl erst in den kommenden Tagen vorliegen.

Das Ressort von Wolfgang Mückstein (Grüne) war im Vorfeld der auf Beamten-Ebene bestrittenen Sitzung für eine Verschärfung der Maßnahmen eingetreten. In einem der APA vorliegenden Papier ist von einem aktuell „sehr besorgniserregenden Szenarium“ die Rede. Dabei wird ausgeführt, dass der Anstieg der Zahlen zuletzt unterschätzt wurde. Sollte sich das fortsetzen, „finden wir uns in absehbarer Zeit in einem bedrohlichen Szenarium wieder“.