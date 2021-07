„Un Certain Regard“-Jurypreis in Cannes an Sebastian Meise

Der Film „Die Große Freiheit“ des Österreichers Sebastian Meise ist bei den 74. Filmfestspielen in Cannes am Freitagabend mit dem Jurypreis der Sektion „Un Certain Regard“ ausgezeichnet worden. Den Großen Preis dieser Sektion vergab die Jury unter dem Vorsitz der englischen Regisseurin Andrea Arnold an den Film „Unclenching the Fists“ der Russin Kira Kovalenko.