Salzburger Festspiele starten mit dem „Jedermann“

Die folgende Woche steht dann ganz im Zeichen der mittlerweile schon traditionellen Ouverture spirituelle. Neben den Konzerten bilden hier die „Disputationes“ über das Thema „Pax - Suchen. Stiften. Erhalten“ einen Schwerpunkt. Die offizielle Eröffnung der Festspiele 2021 findet am 25. Juli durch Festredner Julian Nida-Rümelin statt. Am Abend markiert auf der Perner-Insel Karin Henkels Shakespeare-Adaption „Richard the Kid & the King“ auch den Auftakt zur ersten szenischen Premiere nach dem „Jedermann“. Dem schließt sich tags darauf am 26. Juli gleich der neue „Don Giovanni“, interpretiert von Kultdirigent Teodor Currentzis am Pult und Regiemystiker Romeo Castellucci, an.