411 Neuinfektionen sind höchster Wert seit Ende Mai

In Österreich sind innerhalb von 24 Stunden bis Samstag 411 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das liegt deutlich über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 280 Fällen und ist der höchste Wert seit 29. Mai, als 498 positive Tests registriert wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner stieg seit dem Vortag von knapp 19 auf einen Wert von rund 22. Zudem gab es damit in Österreich 3.262 aktive Fälle, so viel wie seit genau einem Monat nicht mehr.

Im Krankenhaus lagen am Samstag 114 Personen, das sind neun mehr als am Freitag gemeldet waren. 36 Menschen werden auf Intensivstationen betreut. Diese Zahl sank um einen Patienten und ist innerhalb einer Woche um sieben Betroffene zurückgegangen.

Im Burgenland kam innerhalb von 24 Stunden eine Neuinfektion hinzu, in Kärnten waren es elf und in Niederösterreich 46. Oberösterreich meldetet 70 positive Tests, Salzburg 52 und die Steiermark 53. In Tirol gab es 39 neue SARS-CoV-2-Fälle, in Vorarlberg 19 und im einwohnerstärksten Bundesland Wien die meisten mit 120.