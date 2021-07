Taliban-Führer: Wollen politische Lösung für Afghanistan

Der oberste Taliban-Anführer Hibatullah Ahundzada befürwortet nach eigenen Angaben eine politische Lösung des Konflikts in Afghanistan. „Trotz der militärischen Erfolge und Fortschritte bevorzugt das Islamische Emirat entschieden eine politische Lösung im Land“, erklärte Akhundzada am Sonntag. Die Taliban würden „jede sich bietende Gelegenheit zur Errichtung eines islamischen Systems“ nutzen. In Doha startete am Wochenende eine neue Runde innerafghanischer Friedensgespräche.