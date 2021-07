„Zornkraut“ am Bergbauernhof: Projekt zu Haderlap-Gedichten

Choreografische Szenen, die von lyrischen Texten von Bachmann-Preisträgerin Maja Haderlap inspiriert wurden, sind ab Donnerstag, 22. Juli, am Vinkl-Hof in Bad Eisenkappel zu sehen. Regisseur Zdravko Haderlap, ein Bruder der Kärntner Schriftstellerin, setzt das Stück „Zornkraut - Denar in rit je treba skrit“ im Naturraum seines Bergbauernhofes um.