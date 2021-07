Kritik an NGOs bei Hochwasserschutz-Projekten

„Hallein wäre zu verhindern gewesen, wenn dieses bewilligte und ausfinanzierte Projekt gebaut worden wäre“, betonte Köstinger. Es sei an der „Zeit für Schutzprojekte dieser Art auch andere Rahmenbedingungen an den Tag zulegen, was vor allem auch die Möglichkeit von Parteienstellung und Einsprüchen betrifft“.

Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) sagte am Rande einer Pressekonferenz, dass sie das Verfahren im Detail zu wenig kenne. Jedenfalls sei so ein Ereignis nicht terminisierbar und es sei „eine Tragik in dem Moment für die Gemeinde“. „Jetzt geht es darum zu helfen“, so die Umweltministerin. Es müsse nun aber eine Klimaschutzpolitik gemacht werden, um nicht in die Situation zu kommen, „dass so etwas noch häufiger und noch intensiver passiert“. „Und ja, wir müssen auch Anpassungsmaßnahmen setzen und das passiert ja auch - genauso wie wir Schutzmaßnahmen in den Städten brauchen, brauchen wir auch Hochwasserschutz“, meinte die Ressortleiterin.