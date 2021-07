Kickl will in Sachen Corona „Frohbotschaften“ verbreiten

FPÖ-Chef Herbert Kickl will in Sachen Corona in der Bevölkerung lieber „Frohbotschaften“ verbreiten. „Wir machen in Österreich den großen Fehler, dass man sich mit den paar Haus- und Hofvirologen ständig beschäftigt, die im Sold der Regierung stehen und natürlich das zum Besten geben, was ins Konzept von Kurz und Co passt“, so Kickl im „Puls4/24“-Sommergespräch am Montag.