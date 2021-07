Corona-Cluster um Salzburger Nachtclub auf 50 gewachsen

Der Cluster in Kaprun soll auf eine Frau zurückgehen, die am 8. Juli das Lokal besuchte und später positiv getestet wurde. Vor dem vergangenen Wochenende hatten die Gesundheitsbehörden im Bezirk von noch 25 Infizierten berichtet.

Auch in Linz ging man zunächst von einem Cluster in einem Lokal aus. Doch die ursprünglich geringe Zahl von zwölf registrierten Gästen gegenüber 14 Infizierten beruhte auf technischen Schwierigkeiten. Die Ermittlungen wurden daher eingestellt.

Vor rund einer Woche hatte die Stadt eine Warnung ausgegeben: Wer in der Nacht von Freitag, 9. Juli auf Samstag 10. Juli in dem Lokal war, soll darauf achten, ob er Corona-Symptome hat. Mindestens eine Corona-infizierte Person habe sich zu diesem Zeitpunkt dort aufgehalten. In den darauffolgenden Tagen ermittelte die Gesundheitsbehörde der Stadt insgesamt fünf Gäste, die Corona-Symptome zeigten. „Vier davon haben ihren Wohnsitz in Linz, eine Person stammt aus dem Bez. Wels-Land“, hieß es und: „Kein(e) Betroffene(r) ist derzeit ins Spitalsbehandlung.“