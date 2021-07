Djokovic in Tokio mit Rublew und Zverev in Rasterhälfte

Titelfavorit Novak Djokovic beginnt beim olympischen Tennis-Einzelturnier gegen Hugo Dellien (BOL). Die am Donnerstag vorgenommene Auslosung brachte den Serben mit Andrj Rublew (ROC-5) in ein Raster-Viertel, möglicher Halbfinalgegner könnte Alexander Zverev (GER-4) sein. In der anderen Tableauhälfte befinden sich Daniil Medwedew (ROC-2) und Stefanos Tsitsipas (GRE-3). Der zweifache Olympiasieger Andy Murray (GBR) hat mit Felix Auger-Aliassime (CAN-9) eine harte Aufgabe.

Djokovic kann Tennisgeschichte schreiben, als einziger Athlet neben Steffi Graf 1988 in einem Jahr alle vier Grand-Slam-Turniere und Olympiagold holen. Dafür fehlen ihm neben dem Triumph in Tokio nur noch die US Open. Doch der 34-Jährige will sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. „Ich weiß, dass es um viel geht, dass es um Historisches geht“, sagte Djokovic. „Aber lasst uns erst darüber reden, wenn ich dieses Turnier beendet habe und hier alles großartig läuft.“