Neue Corona-Fälle vor Eröffnung - Tschechen stark betroffen

Einen Tag vor der Eröffnung der Olympischen Spiele in Tokio sind weitere Corona-Fälle bekanntgeworden. Zu den zwölf Betroffenen, die das Organisationskomitee vermeldete, gehören auch zwei Athletinnen, die im olympischen Dorf wohnen. Der jüngste Fall, den sein eigenes Team öffentlich machte, war Donnerstagnacht der tschechische Radprofi Michal Schlegel. Die Zahl der positiven Tests, die seit 1. Juli im Olympia-Umfeld ermittelt wurden, nähert sich damit der 100er-Marke.

Im tschechischen Olympiateam gib es bereits sechs Covid-Fälle, darunter vier Aktive. Schlegel wird nun am Samstag nicht am olympischen Straßenrennen teilnehmen, er befindet sich in Isolation. Davor war bereits bekannt geworden, dass auch die Beachvolleyballerin Marketa Nausch-Slukova positiv auf das Virus getestet worden war. Auch ihr österreichischer Ehemann und Trainer Simon Nausch hatte bereits einen positiven Test abgegeben.