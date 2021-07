Deutschland erklärt Spanien zu Hochrisikogebiet

Die deutsche Regierung hat ganz Spanien und die Niederlande wegen hoher Corona-Infektionszahlen in der Pandemie zum Hochrisikogebiet erklärt. Das teilte das Robert-Koch-Institut am Freitag mit. Damit gilt für Einreisende oder Reiserückkehrer eine zehntägige Quarantänepflicht für alle, die nicht geimpft oder von Corona seit bis zu sechs Monaten genesen sind. Bei Hochrisikogebieten kann ein vorgelegter Negativtest erst nach fünf Tagen von der Quarantänepflicht befreien.

Auch Tschechien verschärfte am Freitag seine Einreisebestimmungen und setzte die Niederlande und Spanien auf die Liste der „dunkelroten“ Risikogebiete, wie das Gesundheitsministerium in Prag laut CTK mitteilte. Einreisende aus diesen Ländern müssen in Quarantäne und können sich frühesten nach fünf Tagen freitesten. Dasselbe gilt für die als „rot“ eingestuften Länder Griechenland, Irland, Luxemburg, Malta und Portugal.