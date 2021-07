Nehammer für verstärkte Abschiebungen nach Afghanistan

Nach dem Vorbild des EU-Türkei-Deals sollte die EU mit diversen Ländern milliardenschwere Deals schnüren, damit Flüchtlinge nicht mehr bis Europa kommen. Das sagte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) laut Vorabmeldung in diversen Samstags-Zeitungen. Nehammer fordert auch Konsequenzen aus dem „Fall Leonie“, etwa „bessere Verfahrensabläufe“. Derzeit gebe es grundsätzlich keinen Grund für einen Afghanen, in Österreich einen Asylantrag zu stellen, meint der Minister.

Der Innenminister kündigte die Entsendung einer Spezialeinheit der Cobra an die litauische Grenze an, „weil Weißrussland tausende illegale Migranten an die Grenze karrt, um Druck auf die baltischen Staaten auszuüben. Die Reaktion der Europäischen Union ist, dass sie Litauen unterstützen, Aufnahmezentren zu finanzieren, aber nicht, Grenzsicherungsmaßnahmen in Form eines Grenzzaunes zu ergreifen. Das ist das völlig falsche Signal“, so Nehammer.