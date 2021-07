Mückstein für PCR-Testpflicht für Reiserückkehrer

„Regeln, die etwas bringen, machen immer Sinn“, meinte Kurz gegenüber „Servus TV“ zum Vorschlag des Gesundheitsministers. Es stelle sich aber die Frage, was kann man kontrollieren und was nicht, argumentierte der Kanzler: „Wir haben im letzten Sommer erlebt, dass es zum Beispiel bei Rückreisenden aus Kroatien gar nicht so einfach ist, jeden an der Grenze zu kontrollieren.“